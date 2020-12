La (première) dégustation d’huître de Denis Brogniart

Denis Brogniart, l'animateur vedette de Koh-Lanta, s'est retrouvé pris au piège par Laurent Mariotte dans l'émission La Table des bons vivants dont il été l'invité. En effet, dans un esprit bon-enfant, Laurent Mariotte a voulu faire vivre à Denis Brogniart une émotion digne des mythiques épreuves de Koh-Lanta, notamment celle de la dégustation. Pour rappel, dans cette épreuve, les candidats doivent finir le plus rapidement possible des mets peu ragoûtants souvent à base de larves ou de viande fermentée. Heureusement, Denis Brogniart a simplement dû manger des huîtres. Un privilège pour certain, un véritable calvaire pour l'animateur qui a reconnu ne pas apprécier ces dernières. Mais en aventurier qui se respecte, il a accepté de relever le défi.

Trou normand

Dans la vie de Denis Brogniart, il y a un vide que Laurent Mariotte a souhaité remplir : la dégustation d’huîtres. Un comble quand on sait que l'animateur de Koh-Lanta et District Z a vécu un temps en Normandie, à côté des parcs à huîtres. "Je vais même vous raconter une anecdote qui est terrible", commente Denis Brogniart. "Quand j'étais au début de ma vie professionnelle, j'étais maître nageur et je me souviens qu'on allait du côté de Port-des-Barques. Une petite bourgade balnéaire à côté de Rochefort, au sud de La Rochelle. Et là, j'avais une directrice qui se faisait un point d'honneur à inciter les enfants à manger au moins une fois pendant la colonie de vacances des huîtres."

Problème ? "Nous partagions les tables avec les enfants et il était impossible de ne pas manger des huîtres devant eux dans de telles conditions... Mais pour moi, c'était impossible. Ça ne passait pas." Une anecdote qui n'a pas empêché Laurent Mariotte d'aller jusqu'au bout de son idée : faire déguster, voire faire aimer les huîtres à l'animateur. Et le pari fut relevé avec brio.

Denis, ce héros

"Je vais essayer", s'est exprimé vaillamment Denis Brogniart devant l'épreuve qui l'attendait. À l'image des aventuriers qu'il présente tout au long de l'année dans Koh-Lanta. Denis Brogniart a accepté de relever le défi et n'a pas avaler mais plutôt déguster une huître. Verdict ? "Ce n'est pas mauvais". Il en a même repris une deuxième ! "Après de là à en manger toute une assiette, je ne dis pas, mais je dois reconnaître que ce n'était pas mauvais". Voilà qui pourrait inspirer ceux que l'huître rebute de prime abord...