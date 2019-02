La météo du vendredi 15 février : ensoleillé après dissipation de la grisaille matinale

Le temps vendredi sera généralement ensoleillé sur l'Hexagone après dissipation de la grisaille matinale, selon les prévisions de Météo-France. Les conditions anticycloniques se maintiendront. Au lever du jour, des bancs de brouillard dans les vallées, près de la Garonne, dans le val de Saône, localement en Alsace, en Lorraine et dans le Centre domineront. Le soleil parviendra à s'imposer sur l'ensemble du pays.

Températures très douces. Près du golfe du Lion, le ciel sera plus hésitant avec des nuages bas parfois tenaces. Sur les côtes bretonnes, les éclaircies seront plus timides. Un voile nuageux gagnera la Bretagne en soirée. Le vent d'autan restera sensible dans son domaine avec des rafales atteignant les 70 km/h sur les hauteurs du Tarn et 50 km/h en plaine toulousaine. De petites gelées seront attendues sur le Nord-Est ainsi que du Centre à la Normandie.

Ailleurs, les minimales seront comprises entre 1 et 4 degrés en général, jusqu'à 4 à 8 degrés en bord de mer. Les maximales oscilleront entre 11 et 15 degrés au nord de la Seine, 14 à 18 degrés plus au sud, 20 à 21 degrés par endroits dans le Var.