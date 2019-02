La météo du vendredi 8 février : humide au nord, plus lumineux au sud

Le temps vendredi sera humide au nord et plus lumineux au sud, selon les prévisions de Météo-France.

#MeteoDeDemain - Ciel gris sur la moitié nord du pays avec pluies faibles. L'après-midi, éclaircies sur le Nord-Est tandis qu'une nvelle. perturbation arrive avec des pluies de la Bretagne, Pays de la Loire, à la Normandie Ciel voilé sur la moitié sud. https://t.co/oAkxOPa1ebpic.twitter.com/fwj1LxQVde — Météo-France (@meteofrance) February 7, 2019

Pluie et vent au Nord. Au nord de la Loire, le temps sera gris avec un peu de pluie ou de la bruine une bonne partie de la journée. Dans l'après-midi, une nouvelle perturbation apportera des pluies plus continues de la Bretagne et des Pays de la Loire à la Normandie. Du Nord au Nord-Ouest, le vent de sud-ouest se renforcera avec des rafales de 70 à 90 km/h de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 100 à 110 km/h localement près de la Manche.

Au Sud, du soleil après du gris matinal. Au sud, après la dissipation parfois lente de la grisaille matinale, le soleil fera de belles apparitions malgré la présence d'un voile nuageux. Sur le Nord-Est, les éclaircies arriveront dans l'après-midi.