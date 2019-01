La météo du vendredi 4 janvier : nuageux au nord, ensoleillé au sud

La France sera coupée en deux vendredi avec un ciel très nuageux à couvert au nord et ensoleillé mais froid au sud, selon les prévisions de Météo France.

Le Nord dans la brume et le Sud au soleil. Des brumes ou des brouillards s'étendront de l'intérieur de la Bretagne et de la Normandie, vers l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne. Sur la moitié sud, le soleil brillera largement dès le matin, mais dans une atmosphère froide avec de nombreuses gelées. Quelques bancs de brouillard pourront réduire temporairement la visibilité sur le pays basque en début de matinée.

L'après-midi sera sans grand changement, avec toujours de nombreux nuages au nord de la Loire, le ciel devenant plus variable sur la Bretagne, et un temps frais avec un grand soleil sur le sud. En soirée, de faibles chutes de neige déborderont de l'Allemagne vers l'Alsace et la Lorraine, blanchissant les sols au cours de la nuit suivante, au-dessus de 300 mètres. Plus au sud, le mistral soufflera à 70 km/h dans son domaine.

Des températures toujours fraîches. Les températures minimales resteront froides, variant généralement de 1 à -3 degrés, jusqu'à -5 degrés par endroits dans le Sud-Ouest. Les maximales iront de 3 à 7 degrés, 8 à 13 degrés près de la Méditerranée.