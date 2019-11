La météo du vendredi 1er novembre : humide et pluvieux

Le temps sera perturbé vendredi sur l'ensemble du pays, avec des pluies et de l'humidité, selon les prévisions de Météo-France publiées jeudi.

Le ciel sera très nuageux sur l'ensemble du pays, avec des précipitations modérées le matin, en Bretagne, Basse-Normandie, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées. À l'est, de la Lorraine en descendant vers la Franche-Comté, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, les pluies arriveront dans la matinée. Sur les autres régions, le temps restera humide.

L'après-midi, les pluies prendront partout sur la France un caractère instable avec des averses, accompagnées localement, dans le Pays basque, d'un coup de tonnerre. Le vent de sud-ouest sera sensible aux abords des côtes atlantiques et soufflera modérément de l'embouchure de la Gironde au littoral charentais.

Jusqu'à 22 degrés en Corse

Le matin, les températures seront fraîches au nord, de 2 à 4 degrés près des frontières du Grand-Est, des Ardennes au Bas-Rhin. Ailleurs, il fera entre 5 et 13 degrés. Sur la moitié sud, le thermomètre variera de 11 à 14 degrés et jusqu'à 15 degrés sur le littoral atlantique et en Corse.

L'après-midi, les maximales seront stationnaires par rapport à la veille, entre 13 et 17 degrés au nord, de 17 à 21 degrés au sud et jusqu'à 22 degrés en Corse.