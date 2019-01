La météo du vendredi 18 janvier : risque de regel matinal sur la moitié nord

Vendredi, le temps sera marqué par un risque de regel matinal sur la moitié nord et l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest en fin de journée, selon les prévisions de Météo-France.

#MeteoDeDemain - Temps globalement calme. ☁️Ciel très chargé sur la façade atlantique et sur un quart Nord-Est. Arrivée d'une nouvelle perturbation par l'Ouest en fin de journée, flocons possibles sur les hauteurs normandes. ️T°C en-dessous des normales. https://t.co/Z34IMbj7oVpic.twitter.com/LR3bstxiVY — Météo-France (@meteofrance) 17 janvier 2019

Attention : gel et brouillard. Le matin, les phénomènes de regel au sol seront bien présents sur la moitié nord, avec l'humidité déposée la veille et la baisse des températures entre 0 et -4 degrés durant la nuit. Les nuages élevés seront denses et doublés de bancs de brouillards sur une large moitié nord jusqu'au sud-ouest, souvent givrants sur le quart nord-est.

On retrouvera, en début de matinée, les restes de la précédente perturbation, très peu active, entre les Pyrénées et le nord des Alpes. Sous un ciel couvert , les précipitations seront éparses et sous forme de flocons vers 300 m sur les Alpes.

Nouvelle onde sur le pays, la Bretagne première arrosée. Après dissipation des grisailles matinales, le ciel restera souvent assez nuageux dans l'ensemble, avec la possibilité de poches d'éclaircies un peu plus généreuses de la Normandie au Centre et au Nord. Mais déjà dès la fin de matinée, le ciel se chargera par l'ouest en donnant quelques gouttes sur les régions atlantiques et des pluies plus continues de la nouvelle perturbation sur la Bretagne. Avec la progression de cette nouvelle onde vers l'intérieur du pays, quelques flocons seront possibles sur les premières hauteurs normandes à partir de la soirée. Mistral et tramontane s'atténueront en journée tandis qu'un vent de sud à 70/80 km/h soufflera sur le littoral breton et normand.