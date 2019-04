La météo du samedi : instable sur l'extrême Sud-Est et le Nord-Est

Samedi, le temps sera instable sur l'extrême Sud-Est et le Nord-Est, plus lumineux ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Sur le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse, des averses parfois orageuses seront encore à craindre en journée avec un risque de grêle localement. Du Grand-Est aux Alpes du nord, après de belles éclaircies matinales, les nuages seront de plus en plus nombreux et finiront par donner quelques averses. Quelques flocons tomberont vers 300 m sur les Ardennes, vers 500/600 m sur les Vosges et le Jura, autour de 1000 m l'après-midi sur les Alpes du nord.

Des gelées fréquentes le matin. Du Nord-Ouest au Massif-central et à la Bourgogne, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies mais le temps sera sec. Ailleurs, après la dissipation des quelques bancs de brumes et de brouillards matinaux, le temps sera bien ensoleillé. Mistral et tramontane seront sensibles à modérés dans le Sud-Est ainsi que le vent d'est à nord-est près de la Manche.

Le matin, les gelées entre 0 et -3 degrés seront fréquentes à l'intérieur des terres. Près des côtes, les minimales iront de 1 à 7 degrés, jusqu'à 8 à 11 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 7 à 11 degrés du Nord au Nord-Est, 11 à 15 degrés du Nord-Ouest à Auvergne Rhône-Alpes, 15 à 19 degrés ailleurs, jusqu'à 20 à 21 degrés sur le sud de l'Aquitaine et sur les rivages de l'Occitanie.