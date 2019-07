La météo du samedi 6 juillet : dégradation orageuse sur une partie du pays

Le temps samedi sera marqué par une dégradation orageuse du nord Aquitaine au Centre-Est et sur le Nord-Est du pays, selon les prévisions de Météo-France.

La journée débutera sous les orages sur les régions situées de la nord Aquitaine et Poitou-Charentes à l'Auvergne. Ces averses orageuses s'étendront jusqu'aux Alpes et au nord de la vallée du Rhône en matinée. En cours d'après-midi, les coups de tonnerre seront plus nombreux du Poitou au Limousin et les orages pourront être localement forts. Cette instabilité se renforcera également sur le Centre-Est avec un risque de grêle et des rafales de vent entre 70 et 90 km/h. Des averses orageuses éclateront sur le sud de la région parisienne et sur le Nord-Est.

Jusqu'à 36 degrés dans le Sud-Est

Au nord de la Seine, le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies, avec quelques ondées pouvant tomber. Ailleurs dans le Sud-Ouest, les entrées maritimes seront présentes le matin. Elles laisseront place à un ciel plus variable en cours de matinée. Sur le Pays Basque, les nuages bas se dissiperont plus lentement. De petites averses se déclencheront sur le relief des Pyrénées dans l'après-midi. Près de la Méditerranée, le soleil dominera avec des températures assez chaudes.

Les minimales seront comprises entre 10 et 16 degrés du Nord-Est aux côtes de la Manche, 14 à 20 degrés du nord au sud, jusqu'à 21 à 23 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales atteindront 27 à 32 degrés en général, jusqu'à 29 à 36 dans le Sud-Est. Elles seront moins chaudes du Finistère à la côte d'Opale avec 19 à 24 degrés.