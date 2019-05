La météo du samedi 4 mai : un temps agité et frais

Cette nuit, une perturbation traversera les Hauts de France amenant une masse d'air très frais. Elle s'enfoncera rapidement vers le Sud et l'Est du pays. À la mi-journée, les pluies concerneront les régions allant des Pays de Loire au Centre, à la Bourgogne et au Nord-Est. Cette perturbation donnera des chutes de neige à très basse altitude, les sols seront temporairement blanchis dès 300 à 400 mètres d'altitude sur les Ardennes, les Vosges et le Jura.

L'après-midi, les pluies gagneront le Sud-Ouest, le Massif central, la région Rhône-Alpes, la limite pluie-neige se situant alors vers 1000 mètres puis s'abaissant vers 600 mètres en soirée, quand les précipitations faibliront. À l'arrière de cette perturbation, le ciel sera changeant dès les premières heures du jour au Nord de la Seine. Le temps sera frais, le vent de Nord soutenu avec des rafales atteignant 60 à 80 km/h, les giboulées fréquentes, parfois orageuses et accompagnées de grésil.

Un ciel lourd sur la Corse. Ce temps agité concernera progressivement la moitié Nord du pays, en perdant de l'activité au fil des heures. Sur le nord-ouest en particulier, les averses cesseront l'après-midi. Sur le pourtour méditerranéen, le temps sera sec sous un ciel souvent laiteux. Tramontane et Mistral souffleront fort, les rafales seront proches de 100 km/h. Le vent de nord soufflera également fort sur les Pyrénées. Sur l'île de Beauté, quelques averses seront possibles en matinée, plus rares l'après-midi. Le ciel restera chargé et le vent se renforcera, jusqu'à 90 km/h en soirée.

Des températures en baisse. Les minimales s'échelonneront de 2 à 6 degrés sur la moitié Nord et le Massif central, localement 1 petit degré vers les Ardennes et le Jura, voire 0 en Auvergne. Plus au sud, elles s'échelonneront de 5 à 10 degrés. Les maximales peineront à atteindre 8 à 10 degrés de Lille à Strasbourg, 11 à Paris, 12 à Brest, 13 à Nantes, 15 à Bordeaux et Lyon, 16 à Toulouse, 19 à 23 de Perpignan à Nice.

>> Voici la carte météo de samedi :

Carte Météo-France.