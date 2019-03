La météo du samedi 30 mars : toujours agréable

Le temps samedi s'annonce toujours agréable, selon les prévisions de Météo-France.

Un temps ensoleillé et printanier. Sur le quart nord-ouest, la matinée débutera avec des brumes qui se dissiperont rapidement. Pour la journée, le long des côtes de Bretagne et de Manche, le ciel restera nuageux, quelques gouttes très localisées seront possibles principalement sur sur les bords de Manche. Des Pays de Loire à l’Île-de-France, les éclaircies seront majoritaires, alternant avec des nuages d'altitude inoffensifs. Sur le reste du pays, un temps ensoleillé et printanier nous sera promis.

On notera, dans le Languedoc-Roussillon, l'établissement d'un vent d'Autan. Il apportera dans la nuit des entrées maritimes, qui seront longues à se dissiper, mais l'après-midi, le temps s'éclaircira favorablement.

Jusqu'à 23 degrés. Côté températures, les gelées seront très rares le matin, les minimales afficheront de 2 à 8°C. Le mercure pourra descendre autour de 0°C sur le flanc est du pays. Pour les maximales, il fera frais dans le quart nord-ouest, avec 14 à 18°C. Le mercure montera de 16 à 23°C sur le reste du pays.