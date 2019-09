La météo du samedi 28 septembre : amélioration au sud

Le temps samedi sera marqué notamment par une amélioration au Sud, selon les prévisions de Météo-France. En effet, sur le Sud-Est et en Corse, le soleil s'imposera du matin au soir. Ailleurs, la journée débutera sous un ciel chargé avec quelques averses, plus fréquentes près de la Manche.

Dans l'après-midi, le ciel restera menaçant avec un risque d'averse au nord de la Seine. Sur les côtes de la Manche, le vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 60/70 km/h en rafales.

Jusqu'à 29 degrés dans le Sud-Est et en Corse

Sur les autres régions situées au nord de la Loire, le risque de pluie sera plus faible mais le ciel restera nuageux à très nuageux. Enfin, au Sud, le soleil sera de plus en plus présents au fil des heures.

Le matin, les températures iront de 10 à 16 degrés, jusqu'à 17 à 21 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 17 à 25 degrés du nord au sud, jusqu'à 26 à 29 degrés dans le Sud-Est et en Corse