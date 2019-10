La météo du samedi 26 octobre : souvent ensoleillée et douce l'après-midi, des nuages dans le nord-ouest

Le temps sera souvent ensoleillé et doux samedi après-midi sur la plupart des régions, sauf dans le nord-ouest du pays où le ciel se couvrira, prévoit Météo-France.

En début de journée, le temps sera calme sur la majeure partie du pays, mais parfois bien gris. De l'est de la Bretagne aux Pays de Loire, Centre, en Picardie et Champagne, ainsi que de la Lorraine au Val-de-Saône et à la moyenne vallée du Rhône, en plaine d'Alsace, dans les vallées du Massif central, ainsi que dans la vallée de la Garonne, les brouillards ou nuages bas seront nombreux. Ils se dissiperont lentement, parfois en fin de matinée. Le soleil brillera ensuite généreusement sur la plupart des régions et il fera doux l'après-midi.

Jusqu'à 27 degrés sur le sud de l'Aquitaine

Sur le sud de la Corse, après quelques averses en matinée, le temps sera plus calme l'après-midi mais sous un ciel nuageux. Dans le nord-ouest, de la Bretagne et Pays de Loire jusqu'aux Hauts-de-France, dès le matin des passages de nuages élevés voileront souvent le ciel et le long des côtes de Manche, le vent de secteur sud-ouest restera modéré à assez fort avec des pointes à 70 km/h.

Puis sur l'ouest de la péninsule bretonne et le nord du Cotentin, le ciel se couvrira l'après-midi et la pluie arrivera, se renforçant même en fin de journée. En soirée, le temps pluvieux gagnera tout le bord de Manche.

Les températures minimales s'échelonneront généralement entre 4 et 10 degrés, 10 à 15 près de la Manche, de l'Océan et de la Grande bleue, 14 à 19 en Corse. La douceur sera remarquable l'après-midi, les maximales atteindront 17 à 22 degrés sur la moitié nord et 20 à 25 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 26 ou 27 sur le sud de l'Aquitaine.