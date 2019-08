La météo du samedi 24 août : chaud et bien ensoleillé

Le temps sera calme samedi sur la majeure partie du pays, bien ensoleillé et estival avec des températures en hausse, prévoit Météo-France.

Au petit matin, quelques nappes de grisaille se formeront localement sur le Nord-Pas-de-Calais ou en Val de Saône. Elles se dissiperont rapidement avec l'offensive du soleil. Sur le nord-ouest de l'hexagone, des bancs nuageux circuleront sans altérer l'impression de beau temps. Dans l'après-midi, des nuages bas de plus en plus compacts viendront cependant contrarier le soleil sur l'ouest de la Bretagne et le littoral aquitain.

Jusqu'à 35 degrés localement

Dans le Sud-Est, comme les jours précédents, le temps sera un peu moins serein. Sur la Corse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur le relief des Alpes, le ciel très nuageux apportera quelques averses orageuses mais elles seront moins fréquentes que la veille. Le relief pyrénéen se chargera aussi de nuages l'après-midi, avec un risque d'averses sur l'est de la chaîne.

Le matin, les températures, en hausse, afficheront 12 à 16 degrés, 18 à 23 degrés du midi toulousain à la Méditerranée. L'après-midi, les températures deviendront très estivales, dépassant souvent les 30 degrés dans les terres. On ira jusqu'à localement 35 degrés entre Touraine et Poitou, de la Charente au midi toulousain, entre Montélimar et Orange dans la vallée du Rhône.