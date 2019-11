La météo du samedi 2 novembre : temps encore pluvieux et vent violent près de la Manche

Samedi, le temps restera très humide et souvent pluvieux sur la plupart des régions, mais les températures seront supérieures aux normales de saison, indique vendredi Météo-France, qui annonce aussi un net renforcement du vent près de la Manche.

Le ciel restera couvert et les averses deviendront fréquentes Sur un grand quart nord-ouest, puis un peu plus tard sur le nord-est. Les pluies seront localement soutenues, avec des rafales entre 60 et 80 km/h à l'intérieur des terres. Le vent sera violent en matinée près des côtes de la Manche avec des rafales pouvant atteindre les 100 à 120 km/h par endroits, mais faiblissant progressivement en journée.

Des ondées orageuses sur l'ouest de la Corse

Des Landes à la région Centre Val de Loire, et jusqu'en Bourgogne, l'accalmie matinale sera remplacée par un temps de traîne, avec des averses. Sur les massifs de l'est de l'Hexagone, le ciel sera bien chargé, et des ondées se produiront, avec de la neige au-delà de 2.400 mètres.

Sur la région Provence-Alpes Côte d'Azur et la Corse, les pluies seront temporairement modérées, en particuliers sur le Var et les Alpes-Maritimes. Sur l'ouest de la Corse, les ondées seront par moments violentes et orageuses.

De violentes rafales sur le littoral atlantique

Pour la nuit de samedi à dimanche, des pluies temporairement soutenues affecteront, en seconde partie de nuit, les Pays de Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Le vent se renforcera aussi sur le littoral atlantique, avec de violentes rafales atteignant les 120 à 130 km/h en Charente Maritime et en Gironde plus particulièrement.

Les températures seront supérieures aux normales de saison. Les minimales, plus douces, s'échelonneront entre 10 et 14 degrés du nord au sud, 15 à 16 en Corse. Les maximales seront comprises entre 14 et 19 degrés, jusqu'à 21 dans les Bouches-du-Rhône et 22 en Corse.