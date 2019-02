La météo du samedi 2 février : de la pluie des Pyrénées à la Méditerranée

Le temps samedi sera agité et pluvieux, principalement des Pyrénées à la Méditerranée, selon les prévisions de Météo-France. La journée sera très perturbée du sud de l'Aquitaine et du piémont pyrénéen jusqu'au Massif central, le sud de Rhône-Alpes, la région PACA et l'ouest de la Corse. Les précipitations seront parfois soutenues et localement orageuses, avec l'organisation de blocages orographiques sur les Pyrénées donnant de la neige dès 700 m d'altitude notamment sur l'ouest de la chaîne. Ces chutes de neige seront soufflées par un très fort vent de nord. Par ailleurs, il neigera vers 700/800 m sur le Massif central, et 1.100 m sur le sud des Alpes.

Temps gris et humide. Sur le reste du pays, les conditions resteront souvent bien grises et parfois humides. Les précipitations seront généralement faibles et éparses avec possibilité de quelques flocons, le matin, vers les collines normandes et bretonnes, ainsi vers les frontières du Nord et du Nord-Est. Ponctuées de rares averses côtières, les éclaircies devraient s'élargir par l'Ouest et le Nord-Ouest dans une atmosphère rafraîchie. Un vent de nord-nord-ouest soufflera des côtes bretonnes et normandes jusqu'au littoral aquitain.

Jusqu'à 15 degrés en Corse. Les températures minimales varieront entre 0 et 5 degrés d'Est en Ouest, 3 à 6 sur la façade océane et 7 à 11 de la Côte-d'Azur à la Corse. Les maximales atteindront 3 à 5 degrés sur un grand quart nord et nord-est, 5 à 8 degrés ailleurs, 6 à 9 près de l'Atlantique et 9 à 12 degrés près de la Méditerranée, voire 14/15 en Corse.