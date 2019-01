La météo du samedi 12 janvier : grisaille au nord, soleil sur le pourtour méditerranéen

Samedi, le temps se partagera entre nuages, grisaille et précipitations au nord, et soleil sur les bords de la Méditerranée, selon les prévisions de Météo-France.

Des éclaircies sur le relief pyrénéen. Le pourtour méditerranéen et les Alpes du Sud profiteront encore d'un soleil généreux, mais le vent restera soutenu entre Roussillon et vallée du Rhône, mistral et tramontane atteindront 80 à 100 km/h en rafales. Sur le relief pyrénéen, les éclaircies reviendront l'après-midi. Partout ailleurs les nuages ou la grisaille domineront. Le ciel restera couvert toute la journée, avec des précipitations d'abord faibles et éparses.

De petites chutes de neige à basse altitude. De l'Alsace jusqu'au sud du Massif central et nord-ouest de Rhône-Alpes, de petites chutes de neige se produiront à très basse altitude, voire en plaine. De la Bourgogne jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, les brouillards seront nombreux en début de journée et lents à se dissiper en matinée. À partir de la mi-journée, entre la Bretagne et la frontière belge, les pluies deviendront plus régulières et généralisées. Ce passage pluvieux balaiera toute la moitié nord. En montagne, il donnera des chutes de neige à partir de 400 à 600 m sur le relief des Vosges, Jura et Massif central, 300 à 400 m le soir dans les vallées alpines intérieures.

Jusqu'à 14 degrés près de la Méditerranée. Les températures minimales s'étageront entre 2 et 6 degrés de la frontière belge à la Bretagne et Pays de Loire, elles iront de -2 à +3 degrés ailleurs, mais s'abaisseront jusqu'à -5 à -1 degrés de l'Auvergne au Languedoc et la Provence. Les maximales remonteront entre 3 et 8 degrés en général, et même 7 à 11 de la Manche et Nord-Pas-de-Calais jusqu'à l'Aquitaine, 10 à 14 degrés près de la Méditerranée.