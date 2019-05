La météo du samedi 11 mai : journée encore pluvieuse, surtout au nord-est

La pluie tombera encore samedi, surtout au nord-est, selon les prévisions de Météo-France.

Des frontières du nord jusqu'à l'Île-de-France et Bourgogne-Franche-Comté, la matinée s'annonce maussade avec un ciel couvert et des pluies souvent généralisées et durables, parfois accompagnées de tonnerre.

De plus, le vent de sud-ouest à ouest se renforcera sensiblement, soufflant en rafales jusqu'à 60 à 70 km/h, parfois 80 km/h. Dans l'après-midi, ce temps perturbé se décalera entre Grand-Est et au nord des Alpes, donnant de la neige sur le relief à partir de 1.600 mètres.

© @Météo France

Des éclaircies sur la façade atlantique et le pourtour méditerranéen

Sur le reste du pays, la matinée sera souvent bien nuageuse avec quelques ondées par moments. Mais de la Normandie jusqu'au Massif central, les averses seront plus fréquentes et marquées jusqu'au soir, parfois orageuses avec un risque de grésil. En revanche, sur la façade atlantique, une amélioration se dessinera l'après-midi avec le retour d'éclaircies. Sur le pourtour méditerranéen, le ciel se dégagera plus franchement, mais la tramontane, ainsi que le vent d'ouest sur le littoral varois se renforceront jusqu'à 70 à 80 km/h.

Côté températures, les minimales oscilleront de 6 à 11 degrés sur la moitié nord, 10 à 16 sur la moitié sud. Les maximales atteindront 20 à 25 degrés sur les régions méditerranéennes, elles seront en baisse partout ailleurs avec 12 à 17 degrés sur la moitié nord, 14 à 19 degrés au sud.