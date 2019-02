La météo du mercredi 6 février : perturbé sur le Nord-Ouest, plus ensoleillé sur l'Est

Le temps sera perturbé mercredi sur le Nord-Ouest et plus ensoleillé sur l'Est, selon les prévisions de Météo-France.

#MeteoDeDemain - Temps perturbé sur le Nord-Ouest. Pluies temporairement soutenues sur le sud Bretagne et côtes de la Manche. Éclaircies sur le Sud-Ouest, l'après-midi. Ensoleillé sur le pourtour méditerranéen et Rhône-Alpes. https://t.co/oAkxOPa1ebpic.twitter.com/s8Vfmrdw0S — Météo-France (@meteofrance) February 5, 2019

De la pluie et des nuages. Une perturbation ondulera de la Bretagne vers le nord de la France, imposant un temps couvert, pluvieux et avec un vent de sud à sud-ouest modéré. Les pluies seront temporairement soutenues sur le sud Bretagne et le long des côtes de la Manche.

Sur le reste de la moitié ouest du pays, le ciel restera couvert avec par endroits des brouillards matinaux et quelques gouttes possibles. Des éclaircies se développeront l'après-midi sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées.

A part dans le Nord-Ouest, un soleil généreux au rendez-vous. Sur la moitié est du pays, le ciel sera peu nuageux et souvent bien ensoleillé, de rares brouillards givrants se formeront le matin en val de Saône. Le ciel se chargera en cours d'après-midi de l'ouest de la Bourgogne vers la Champagne-Ardenne. Sur le pourtour méditerranéen et Rhône-Alpes, le soleil dominera assez largement.