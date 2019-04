La météo du mercredi 3 avril : de la pluie et des orages

Le temps mercredi s'annonce plus frais et très agité, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, un front pluvieux et instable concernera l'est de la vallée du Rhône, Franche-Comté et l'Alsace. Des précipitations se produiront avec des coups de tonnerre possibles dans le Sud-Est. De la neige tombera dès 1.200 mètres dans les Alpes. Sur la Corse, le ciel sera très nuageux avec des averses, sous forme de neige dès 1.800 m d'altitude. L'après-midi, sur le Sud-Est, les précipitations, orageuses par endroits, seront soutenues, et apporteront un fort cumul de précipitations.

De la neige sur les reliefs

Sur le reste du pays, le ciel sera bien chargé, toute la journée, avec des ondées. Localement, du grésil, voire des coups de tonnerre se produiront dès le milieu de matinée. La limite pluie-neige sera autour de 1.000 mètres sur les reliefs du Massif central et des Pyrénées. Le refroidissement occasionnera une baisse de la limite pluie-neige. Sur les Alpes, il neigera dès 700 mètres dans l'après-midi. Sur le Massif central, les flocons pourront tomber dès 500 mètres. Sur les reliefs jurassien et vosgien, la limite pluie-neige s'abaissera progressivement, pour atteindre 600 mètres en soirée.

Les températures seront fraîches en Bretagne et en Auvergne, de 0 à 2°C. Ailleurs, le thermomètre variera de 3 à 6°C, jusqu'à 9°C sur le littoral méditerranéen. Le mercure progressera peu, les maximales s'étaleront de 8 à 13°C; jusqu'à 15°C sur la Côte d'Azur.