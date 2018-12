La météo du mercredi 26 décembre : un temps calme mais assez gris

Mercredi, le temps sera calme mais assez gris sur la plupart des régions, avec des gelées matinales sur la moitié nord, indique Météo France.

Un ciel chargé. Le matin, la grisaille dominera sur une grande partie du nord et de l'est du pays, avec de nombreux brouillards. Cette grisaille aura beaucoup de mal à évoluer, de la région lyonnaise au Val de Saône et jusqu'en plaine d'Alsace. L'après-midi, les éclaircies tenteront de s'élargir, mais le ciel devrait rester assez chargé dans l'ensemble.

Soleil sur les Alpes et la Corse. Le soleil fera toutefois de belles percées des Alpes à la Corse. Mais autour du golfe du Lion, les entrées maritimes s'étendront sur le Roussillon, le Languedoc, les Bouches-du-Rhône.