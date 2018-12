La météo du mercredi 19 décembre : pluvieux à l'Est, averses à l'Ouest

Mercredi matin, une perturbation active traversera l'est du pays, et restera bloquée sur les Alpes et le Sud-Est dans l'après-midi, tandis que les averses seront fréquentes à l'Ouest, selon les prévisions de Météo-France. Cette perturbation active se situera en matinée sur l'est du pays, et donnera principalement des pluies faibles de l'Alsace au Sud-Est, et de la neige sur les Alpes à partir de 1.200/1.500 m. Elle donnera temporairement des pluies modérées sur l'ouest de la région PACA.

Un ciel orageux par endroits. L'après-midi, la perturbation restera bloquée sur les Alpes et le Sud-Sst, donnant de bons cumuls de neige de 15 à 25 cm au-dessus de 1.300 m, et prenant temporairement un caractère orageux sur la région PACA sous des précipitations modérées. A l'arrière, le ciel de traîne sera dans un premier temps chargé mais peu actif, avec des averses principalement sur le littoral atlantique. En fin de matinée, les averses deviendront plus fréquentes par l'Ouest et localement orageuses, avec du grésil possible et des fortes rafales atteignant les 90 km/h sur la côte atlantique. Ce temps instable gagnera l'après-midi les trois quarts du pays, avec un risque orageux moins marqué et des rafales sous averses à 70 km/h. Le sud de l'Aquitaine et de l'Occitanie restera à l'écart de ce temps agité, avec un ciel variable et de rares précipitations.

0 en Alsace. Les températures minimales varieront de 4 à 8 degrés dans l'intérieur des terres, 0 à 3 en Alsace, et 8 à 11 degrés près du littoral. Les maximales oscilleront entre 7 et 11 degrés sur la moitié nord de la France, et entre 9 et 15 sur la moitié sud.