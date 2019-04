La météo du mercredi 17 avril : du soleil malgré des nuages

Le temps mercredi sera marqué par des passages nuageux, selon les prévisions de Météo-France. De la Normandie au Val de Saône, le réveil se fera sous la grisaille avec quelques bancs de brouillard au lever du jour. Les éclaircies parviendront à se développer au fil de la matinée, et la journée se déroulera sous un ciel variable. Des nuages bas seront présents du Centre-Est au Sud-Est mais ils se dissiperont rapidement pour laisser place au soleil. Sur les Alpes, des cumulus se formeront dans l'après-midi. En revanche, sur le Languedoc Roussillon, les nuages résisteront et pourront donner quelques gouttes.

Rares averses

Des Hauts-de-France à l'Alsace, le ciel sera couvert le matin avec des averses éparses. Quelques rayons de soleil se feront une place dans l'après-midi. De la Bretagne au Sud-Ouest, le temps restera agréable avec un ciel légèrement voilé. Le vent d'autan sera sensible sur le midi toulousain avec des rafales entre 50 et 70 km/h pouvant atteindre 90 à 100 km/h sur les hauteurs du Tarn dans la nuit. Sur l'ouest de la chaîne pyrénéenne, les rafales seront comprises entre 60 et 80 km/h.

Les minimales seront un peu fraîches de la Bourgogne au Centre et en Normandie avec 2 à 5 degrés. Quelques gelées seront encore possibles sur le Massif central. Ailleurs, elles seront comprises entre 4 et 8 degrés, 7 à 11 degrés sur les côtes. Les maximales atteindront 15 à 20 degrés sur la moitié nord, 18 à 21 degrés sur le Sud, jusqu'à 23 à 26 degrés en Aquitaine.