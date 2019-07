La météo du mardi 9 juillet : instable dans le sud-ouest, beau ailleurs

Le temps sera ensoleillé mardi sur le pays sauf dans le sud-ouest, où il s'annonce orageux, selon des prévisions de Météo-France. Lundi, neuf départements étaient placés en vigilance orange orage : l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Après une nuit très agitée dans le sud de l'Aquitaine, l'Occitanie et le relief des Pyrénées, la journée de mardi ne connaîtra pas de répit. Des pluies, localement soutenues et orageuses, affecteront encore ces régions jusqu'au soir.

Des passages nuageux sur les Hauts-de-France

En matinée, les ondées orageuses concerneront aussi le sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Provence, puis la Côte d'Azur l'après-midi. Avec ces précipitations durables, le cumul de pluie peut être conséquent sur l'Occitanie et sur le relief pyrénéen. En Corse, l'instabilité sera moins marquée mais des averses pourront se produire. À la mi-journée, par endroits, un coup de tonnerre se fera entendre.

Sur le reste du pays, le temps sera bien ensoleillé, du matin au soir. On notera tout au plus quelques passages nuageux sur les Hauts-de-France.

Jusqu'à 35 degrés en Corse

Côté vent, sur le Pays basque, il sera sensible et orienté ouest. Plus à l'est, la tramontane s'installera avec des rafales jusqu'à 70 à 80 km/h sur le littoral audois.

Les minimales varieront de 8 à 16 degrés au nord et de 14 à 20 au sud, jusqu'à 24 sur les plages azuréennes. Les maximales grimperont de 19 à 24 degrés sur les régions Nord, Nord-Est et sur le littoral de Manche, ainsi que sur le Pays basque, les Landes et la région Midi-Pyrénées. Ailleurs, le mercure affichera de 25 à 31 degrés jusqu'à 33 dans le Var, et 35 sur Calvi.