Alerte aux orages pour six départements d'Occitanie et les Pyrénées-Atlantiques

Six départements de l'Occitanie ainsi que les Pyrénées-Atlantiques ont été placés en vigilance orange pour les orages par Météo-France, pour la journée de lundi.

Les orages pourront s'avérer virulents. En Occitanie, cette alerte aux orages concerne les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, Tarn et du Tarn-et-Garonne, selon le communiqué de Météo-France. Elle est valable lundi 14h à minuit. Lundi, en cours d'après-midi, des orages qui pourront s'avérer virulents vont se développer sur les départements pyrénéens et progresser vers le nord-est d'ici la nuit prochaine, avertit Météo-France.

De possibles chutes de grêles. Ces orages seront localement violents avec une activité électrique soutenue et des précipitations intenses pouvant atteindre 20 à 40 mm voire localement plus de 50 mm en peu de temps. Ils pourront également s'accompagner de chutes de grêle et de rafales de vent entre 80 et 100 km/h. Ces violents orages sont susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.