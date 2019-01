La météo du mardi 8 janvier : retour de la neige sur les massifs

Mardi, le ciel sera assez gris sur le pays à l'exception du Sud-Est où les éclaircies domineront, selon les prévisions de Météo-France.

#MeteoDeDemain Arrivée d'une dégradation pluvieuse du Centre-Est aux Ardennes. Neige à basse altitude du Jura aux Vosges. Temps sec sur le littoral méditerranéen avec tramontane et mistral soutenus.

Neige à basse-altitude. Le temps sera perturbé dans le Nord-Est avec de la neige à basse altitude du Jura aux Vosges et dans les vallées intérieures des Alpes le matin. Cette limite pluie-neige remontera vers 700/800 m. Elle restera basse sur les Alpes du nord. Du Centre-Est aux Ardennes, des pluies se produiront en matinée. Elles seront faibles de la Bretagne au Massif central. La neige tombera à partir de 700/800 m sur l'Auvergne, et des phénomènes glissants sont à prévoir au sud du Massif central. Dans l'après-midi, un temps faiblement pluvieux s'imposera sur le Sud-Ouest avec un peu de neige sur les Pyrénées vers 1.000/1.200 m. La neige continuera de tomber sur les Alpes.

Des éclaircies sur le Sud-Est. Le temps sera plus sec du Poitou à la frontière belge mais les nuages domineront encore. Dans le Sud-Est, le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux, pouvant donner quelques gouttes en Corse. Mistral et Tramontane resteront bien sensibles dans leur domaine avec des rafales atteignant les 100 km/h. Sur le relief des Alpes, le vent sera également modéré, ainsi que sur le Nord-Est.