La météo du mardi 5 février : gris et humide sur le Sud-Ouest, accalmie et redoux ailleurs

Le temps mardi sera gris et humide sur le Sud-Ouest, tandis qu'accalmie et redoux sont attendus ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Sur le Sud-Ouest, les averses matinales s'estomperont progressivement sous un ciel qui demeurera bien gris. Il neigera sur les Pyrénées vers 1.800m. Le temps deviendra plus calme avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur le Nord-Ouest.

De la pluie en Bretagne et Manche. Le temps sera majoritairement ensoleillé du Golfe du Lion au Massif central jusqu'au Grand-Est et des régions méditerranéennes aux Alpes. Mistral et tramontane souffleront modérément. Ailleurs, le ciel sera très nuageux avec de la grisaille matinale. En journée, quelques éclaircies perceront mais très vite les nuages reprendront le dessus par l'Ouest. Quelques gouttes s'annonceront sur la façade atlantique et la Bretagne à la mi-journée. Ce temps gris et humide gagnera plus l'intérieur des terres l'après-midi alors que de la pluie plus continue s'annoncera en bordure de Manche occidentale.

Les températures minimales iront de -3 à 0 degrés du Nord-Est au Centre-Est et 1 à 4 degrés ailleurs et jusqu'à 7 degrés près de l'Atlantique. Les maximales iront de 4 à 7 degrés du Nord-Est au Centre-Est et de 7 à 15 degrés du Nord-Ouest à la Méditerranée.