La météo du mardi 26 mars : vent au Sud, pluie en Corse, beau ailleurs

Le vent soufflera au Sud, la pluie tombera en Corse, mais la journée de mardi sera ensoleillée sur la majeure partie du pays, a annoncé lundi Météo-France. Le mistral et la tramontane seront bien présents, surtout en début de journée, où des rafales de vent pourront atteindre 100 km/h. Une instabilité s'installera dans le Var et les Alpes-Maritimes avec la présence d'averses.

Temps mitigé au Nord-Est. Au programme en Corse : nuages et ondées, localement orageuses, avec un cumul de pluie qui pourra être important avec une limite pluie-neige dès 900 m d'altitude. Ce temps instable sera accompagné par un fort vent de nord-est autour de 100-110 km/h sur les rivages de Paca et l'île de Beauté. Sur un grand tiers nord-est du pays, le matin, du Poitou à l'Alsace, la journée débutera sous les nuages. En cours de journée, les éclaircies se développeront, seule la région Grand Est conservera un temps plus mitigé.

Le matin, de petites gelées entre 0 et -2 degrés se produiront un peu partout ailleurs, avec des minimales qui iront de 1 à 6 degrés en général, jusqu'à 7 à 9 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 10 à 18 degrés du nord au sud.