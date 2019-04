La météo du mardi 23 avril : instable sur une grande partie du pays

Mardi le temps sera instable sur de nombreuses régions, surtout autour de la Méditerranée où dans la matinée des pluies parfois modérées prendront un caractère orageux près des côtes, selon les prévisions de Météo-France. De la Normandie et des Hauts de France au Nord-Est et au Rhône-Alpes, la journée débutera sous un ciel lumineux, seulement voilé par des nuages d'altitude. Les nuages seront prédominants et donneront quelques averses parfois orageuses dans le Sud-Ouest.

Orages sur la façade Atlantique

Dans l'après-midi, de belles éclaircies résisteront des Hauts de France au Grand-Est et de la Franche-Comté aux Alpes du nord. Les pluies méditerranéennes se décaleront vers les Cévennes, le sud du Rhône-Alpes et PACA, avec de la neige sur les Alpes au dessus de 2.000/2.200 m. Ailleurs, le temps sera instable avec des ondées orageuses, plus fréquentes avec un risque de grêle sur la façade atlantique. Le vent d'autan avoisinera les 60/70 km/h en rafales dans son domaine. En matinée, le vent d'est atteindra les 80/90 km/h en pointes sur le sud du Var.

Le matin, les températures seront comprises entre 8 et 14 degrés. L'après-midi, il fera 17 à 23 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 24 à 26 degrés dans le Nord-Est.