La météo du mardi 2 avril : un temps perturbé et des risques d'orage

Le temps mardi s'annonce perturbé, avec un risque orageux, selon les prévisions de Météo France.

En début de journée, des brumes et brouillards seront temporairement présents du centre de la Bretagne vers la Basse-Normandie ; on en retrouvera également en Camargue et sur le littoral du Languedoc. Une nouvelle perturbation abordera le pays par le Nord-Ouest. Elle donnera un temps pluvieux de la Bretagne et les Pays de la Loire aux Hauts-de-France en matinée. À l'avant, des averses localement orageuses pourront se déclencher du Sud-Ouest aux Ardennes. Sur la façade est du pays, le temps sera sec sous un ciel chargé de nuages élevés.

Des averses de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes du Sud

Dans l'après-midi cette onde glissera vers le Sud et apportera des pluies de la Nouvelle-Aquitaine à la Champagne-Ardenne. Les pluies seront plus fréquentes au nord de la Seine. Des averses orageuses s'organiseront toujours à l'avant du front pluvieux du Massif central vers le Nord-est. Un peu de neige tombera sur les Pyrénées vers 1.700-1.800 mètres. Des averses éparses se développeront sur les Alpes du Sud et le relief corse après la mi-journée.

À l'arrière du front sur le Nord-ouest, une traîne se mettra en place avec des averses, plus marquées et parfois orageuses près du littoral de la Manche et accompagnées de rafales à 70/80 km/h. Sur le Centre-Est, de petites pluies arriveront en soirée, et quelques flocons tomberont sur le nord des Alpes à partir de 1.500-1.700 mètres. Les régions du Sud-Est ne seront pas épargnées par les nuages. Les pluies seront éparses sur ces régions.

Les températures minimales sont comprises entre 5 et 10 degrés. L'après-midi on attend entre 9 et 13 degrés de la Bretagne à la mer du nord, 14 à 21 degrés sur le reste du pays.