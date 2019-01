La météo du mardi 1er janvier : peu de changement pour la nouvelle année

Mardi, les nuages resteront compacts sur la moitié nord, jusqu'à l'est de l'Auvergne et les plaines de Rhône-Alpes, alors que sur les Pyrénées, les Alpes et les régions méditerranéennes, le soleil dominera, selon les prévisions de Météo-France.

Beaucoup de brouillard le matin. Les brouillards seront aussi fréquents et souvent denses en matinée notamment entre la Lorraine et Auvergne-Rhône-Alpes. L'après-midi les brouillards se dissiperont, par contre dans le nord-est les pluies deviendront plus fréquentes, avec de petites chutes de neige sur les hauteurs des Vosges et du Jura en soirée.

Sur le Sud-Ouest, en particulier de la côte aquitaine jusqu'au Tarn, les brouillards seront fréquents, épais et localement givrants le matin, ils auront beaucoup de mal à se dissiper et la grisaille persistera souvent l'après-midi.

Du soleil mais aussi un mistral fort. Sur le reste du pays, notamment sur les Pyrénées, les Alpes et les régions méditerranéennes, le soleil dominera. Par contre le mistral soufflera jusqu'à 60 à 70 km/h dès le matin, alors que la tramontane se lèvera l'après-midi, ils se renforceront en fin de journée jusqu'à 80 à 100 km/h.