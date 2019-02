La météo du mardi 19 février : nuageux mais calme

Le temps mardi sera calme, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, on retrouvera quelques bancs de brouillard sur le Nord-Ouest et le Val de Saône. Le ciel sera assez nuageux le matin sur la moitié ouest et dans le Nord-Est. La perturbation progressera sur le pays mais donnera toujours des pluies éparses. Ces dernières s'étendront de l'estuaire de la Gironde à la frontière allemande.

Le soleil s'impose au Sud. De la Provence au Centre-Est, le soleil dominera. Le ciel sera plutôt gris autour du Golfe du Lion, mais des éclaircies feront leur retour dans l'après-midi. Le soleil parviendra à s'imposer au fil de la journée du pied des Pyrénées au Massif central. Le ciel sera plus lumineux l'après-midi des pays de Loire aux Ardennes.

Petites gelées matinales localement. De petites gelées seront attendues localement dans l'intérieur de la Bretagne et en plaine d'Alsace. Ailleurs, les minimales seront comprises entre 1 et 5 degrés en général, jusqu'à 4 à 9 degrés dans le Sud. Les maximales sont comprises entre 9 et 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 17 degrés plus au Sud.