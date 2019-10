La météo du mardi 15 octobre : orageux et pluvieux

Le temps sera orageux et pluvieux mardi sur une large partie du pays, alors que 46 départements ont du être placés en vigilance orange lundi en fin d'après-midi, selon le Bulletin de Météo-France.

La situation fortement orageuse a nécessité la mise en vigilance orange pour 46 départements pour des orages prévus jusqu'en soirée ou en cours de nuit.

L'épisode orageux touchera encore mardi dans la matinée une bonne partie de la région PACA ainsi que le couloir rhodanien. Au fil des heures, ces orages se cantonneront aux Alpes du sud.

Le ciel sera couvert de la région Champagne-Ardennes vers la Bourgogne et le nord des Alpes et le temps restera pluvieux parfois orageux vers le sud de cette zone. Ces pluies se décaleront progressivement vers les frontières de l'est. Le ciel sera plutôt dégagé du Roussillon vers le rivage du Languedoc et de la Camargue.

Temps variable à l'ouest

Plus à l'ouest, le temps restera variable, avec de timides éclaircies et de fréquents passages nuageux, porteurs d'averses. L'après-midi, les pluies toucheront encore la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes où la limite pluie-neige descend jusque vers 2000 mètres. Ces ondées se décaleront progressivement vers l'est.

Les éclaircies se feront de plus en plus larges sur la Côte basque, le long de la chaîne des Pyrénées jusque sur le golfe du Lion et la Provence. Sur le reste du pays, le ciel sera chargé, avec des averses prévues.

Jusqu'à 22 degrés sur le pourtour méditerranéen

En cours de soirée et nuit suivante, une nouvelle dégradation pluvieuse abordera la pointe bretonne. Mistral et Tramontane souffleront en rafales atteignant 70 à 80 km/h en matinée. Le vent d'ouest sera également soutenu sur les côtes bretonnes, basques et varoises. En Corse, le vent de sud-ouest se renforcera pour atteindre 80 à 90 km/h en fin de journée.

Il fera le matin de 9 à 13 degrés en général, avec des températures voisines de 15 degrés sur le pourtour méditerranéen. L'après-midi, le thermomètre affichera entre 15 et 18 degrés, et de 19 à 22 sur le pourtour méditerranéen.