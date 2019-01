La météo du mardi 15 janvier : plus calme mais grise sur une grande partie du pays

Le temps mardi sera plus calme mais gris sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France. Sur la plupart des régions, l'accalmie se confirmera. Mais excepté le Sud-Est, la journée débutera souvent sous de nombreux nuages bas, parfois doublés de brouillards.

Sur la moitié nord du pays, jusqu'à l'est de l'Auvergne et les vallées de Rhône-Alpes, cette grisaille restera compacte et tenace jusqu'au soir. Sur le Grand-Est, de petites pluies ou bruines seront même possibles, avec quelques flocons vers 600 à 700 m vers les Vosges.

Du soleil sur le relief des Alpes. L'après-midi, quelques gouttes pourront aussi se produire près de la Manche et de la frontière belge. Dans le Sud, les brouillards ou nuages bas matinaux se dissiperont lentement et de belles éclaircies se développeront l'après-midi, mais quelques nappes de grisaille pourront persister localement, notamment vers la vallée de la Garonne.

En revanche sur le relief des Alpes, du Jura, des Pyrénées et sur le pourtour méditerranéen, le soleil s'imposera dès le matin.

Les températures minimales en baisse. Dans le Sud-Est, la tramontane se calmera rapidement, puis le mistral faiblira progressivement. Dans la vallée du Rhône, les rafales atteindront encore 60 à 70 km/h en matinée puis 50 à 60 km/h l'après-midi.

Les températures minimales seront à nouveau en baisse, comprises entre 0 et 6 degrés en général avec de petites gelées locales, 4 à 9 degrés sur les côtes méditerranéennes. Les maximales atteindront 4 à 8 degrés de la Lorraine et l'Alsace à l'Auvergne-Rhône-Alpes, 7 à 11 degrés ailleurs, 11 à 16 degrés près de la Grande Bleue.