La météo du lundi 8 juillet : orageux sur le sud-ouest, soleil généreux ailleurs

Le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du pays sauf dans le sud-ouest où les nuages et les orages, localement fort, marqueront cette journée de lundi, selon des prévisions de Météo-France.

Dans le sud-ouest, les nuages parviennent à gagner du terrain tôt le matin. Des averses orageuses se déclenchent d'abord sur les Pyrénées-Atlantiques, puis au sud de la Garonne l'après-midi. Ces ondées se renforcent au fil des heures sur le sud de l'Aquitaine et l'Occitanie, avec localement des orages forts. Les nuages gagnent les régions allant du Languedoc au sud du Poitou avec des ondées possibles par endroits.

Des maximales jusqu'à 38 degrés en Provence

Dans le reste du pays, le beau temps domine, avec un soleil généreux. Au petit matin, on attend entre 10 et 16 degrés sur la moitié nord, 15 à 20 degrés sur le sud, 20 à 25 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales sont comprises entre 20 et 25 degrés le long des côtes de Manche, 26 à 31 sur le reste du pays, jusqu'à 33 à 38 degrés en Provence.