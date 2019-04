La météo du lundi 8 avril : nuages et pluie

Le temps lundi sera marqué par un ciel gris et nuageux sur tout le pays, le plus souvent accompagné de pluie, selon les prévisions de Météo-France.

Grisaille et coups de tonnerre. En début de journée, on retrouvera des brumes et brouillards dans l'intérieur de la Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Basse-Normandie, sous un ciel assez nuageux. Des Hauts de France et de la Haute-Normandie au Grand-Est et à la Bourgogne Franche-Comté, le temps restera gris et faiblement pluvieux la majeure partie de la journée, la pluie laissant la place à des averses éparses l'après-midi. Quelques coups de tonnerre seront possibles le long des frontières belges. Il neigera sur le Jura à partir de 1.200 mètres.

Nouvelle perturbation. Une nouvelle perturbation rentrera lentement en matinée par la façade atlantique, apportant des pluies de la pointe bretonne vers l'Aquitaine. Les précipitations prendront un caractère instable l'après-midi en se décalant vers l'Est, de la Bretagne vers Midi-Pyrénées. Il neigera sur les Pyrénées au dessus de 1.600 mètres.

Ailleurs, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies. Quelques averses se développeront l'après-midi sur les Alpes frontalières et le relief corse. Un vent de secteur ouest se renforcera sur les caps corses avec des rafales à 70 km/h l'après-midi.