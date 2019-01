La météo du lundi 7 janvier : toujours beaucoup de grisaille

Lundi, les conditions météo seront toujours anticycloniques avec beaucoup de grisaille, selon les prévisions de Météo-France.

Du soleil sur un large Sud-Ouest. Sur le relief des Pyrénées, les Alpes, les hauteurs du Massif central, le Languedoc-Roussillon, PACA et la Corse, le temps restera sec et bien ensoleillé. Mistral et tramontane souffleront encore assez fort, avec des rafales à 80 km/h, temporairement 90 km/h dans le secteur de la tramontane.

Ailleurs, du brouillard et de la grisaille. Ailleurs, les conditions anticycloniques hivernales se maintiendront. Le ciel restera gris et bas sur la plupart des régions, avec des brouillards le matin, parfois givrants dans les vallées du Massif central ou dans le Sud-ouest et avec parfois quelques flocons dans le nord-est. La grisaille persistera souvent toute la journée.

Arrivée de la pluie en fin de journée. Le temps deviendra plus humide en fin de journée de la Manche et des frontières du nord jusqu'au Poitou-Charentes, avec parfois de faibles pluies ou bruines et le vent d'ouest se renforcera jusqu'à 60 à 70 km/h. Quelques faibles chutes de neige reviendront en soirée sur le nord-est du pays.