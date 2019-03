La météo du lundi 4 mars : instable et venteux sur le Nord et l'Ouest

Le temps de lundi sera venteux sur une large partie nord puis est, où 4' départements ont été placés en vigilance orange. Les régions plus au sud conserveront un temps instable et parfois pluvieux, selon Météo France.

44 départements en vigilance orange. En marge de la tempête Freya, circulant sur les îles britanniques, un fort coup de vent est attendu sur la moitié nord du pays durant la journée de lundi. Météo France a mis en place une vigilance orange vent violent pour 44 départements soit les Hauts-de-France, la Haute-Normandie, l'Île-de-France, le Grand-est et la Bourgogne Franche-Comté, ainsi que le Loiret, l'Eure-et-Loir, le Cher, l'Indre, l'Eure, la Seine-Maritime, l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, la Vendée, la Loire-Atlantique, l'Allier et le Morbihan ; avec un début d'événement lundi à trois heures et une fin prévue à 18 heures.

Le vent d'ouest sud-ouest souffle violemment le matin sur la façade atlantique et les côtes de Manche avec des pointes dépassant les 100 km/h et atteignant parfois jusqu'à 120 km/h, notamment sur les littoraux vendéen et de la Loire-Atlantique. Dans l'intérieur des terres sur la moitié nord du pays, les rafales sous les averses peuvent atteindre 90-100km/h, voire localement 110 km/h l'après-midi du Centre vers le Nord-est.

Des pluies sur une large partie du pays. En début de journée, les pluies, liées à la perturbation, s'étendent du Sud-ouest vers le Nord-Est et le Centre-Est. Elles se décalent vers l'Est en matinée en perdant de l'activité. De faibles précipitations persistent sur les Pyrénées l'après-midi. À l'arrière, la traîne est active sur une grande moitié nord du pays, avec de fréquentes averses, localement orageuses et avec du grésil possible. L'après-midi sur le Sud-ouest, le ciel est variable avec des averses éparses.

De la neige sur les reliefs et du vent sur la Corse. Il neige sur le Massif central et les Vosges à partir de 900-1.000 mètres, vers 1.500-1.800 mètres le matin sur les Alpes, puis 1.000 à 1.200 mètres l'après-midi. Près de la Méditerranée, le ciel est souvent bas et gris le matin, voilé l'après-midi avec une tramontane modérée. Le vent de secteur sud-ouest se renforce également dans l'après-midi sur la Corse avec des pointes supérieures à 100 km/h sur les caps.

Des températures plutôt douces. Les températures minimales vont de 4 à 10 degrés en général, les maximales de 10 à 15. Il fait plus doux sur le Sud-Est avec 16 à 20 degrés l'après-midi.