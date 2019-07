La météo du lundi 29 juillet : pluies et vents au nord-ouest, beau et pas trop chaud ailleurs

Lundi, dès le matin, le vent de secteur sud se lèvera et quelques pluies tomberont sur l'ouest de la Bretagne, selon un communiqué de Météo-France publié dimanche. Dans l'après-midi et en soirée, les rafales se renforceront sur toute la région pour atteindre 60 à 80 km/h dans les terres, 90 km/h sur les caps. Les averses deviendront également plus fréquentes. À l'avant, le ciel sera voilé jusqu'au Cotentin et les Pays de la Loire, avec parfois une petite ondée et un vent devenant sensible passé midi.

Sur l'ouest de l'Aquitaine, après de très belles heures de soleil, le vent virera à l'ouest avant la fin d'après-midi et des grisailles parfois accompagnées d'un peu de pluie envahiront le Pays basque jusqu'au Béarn. Sur tout le reste du pays, cette journée s'annoncera calme, bien ensoleillée et pas trop chaude. Le matin, quelques nappes de grisaille traîneront sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et les Préalpes. Elles se résorberont assez vite. Ailleurs, le soleil dominera déjà.

Des températures maximales en hausse sensible

L'après-midi se poursuivra sous un ciel très ensoleillé ou peu nuageux en cumulus du nord de la Seine au Grand Est. Des bourgeonnements se développeront également sur le relief de l'est jusqu'aux Alpes du Sud. Autour de la Méditerranée, tramontane et mistral faibliront. Le vent d'ouest continuera de souffler jusqu'à 70 km/h en rafales sur le littoral varois et les extrémités de la Corse.

Les températures minimales seront comprises entre 17 et 22 degrés sur les côtes méditerranéennes, entre 10 et 15 en général, localement 7 à 9 en Picardie, Limousin et sur le Massif central. Les maximales seront en hausse sensible : il fera 22 à 25 degrés en Bretagne, 25 à 29 en général, localement 31 à 34 degrés dans l'arrière-pays méditerranéen.