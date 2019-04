La météo du lundi 22 avril : un temps encore printanier au nord, du vent au Sud

Lundi de Pâques, le temps sera encore printanier du nord de la Seine au Grand Est à la Franche-Comté tandis que la Corse-du-Sud sera placée en vigilance orange pour vent fort dès dimanche soir, selon les prévisions de Météo-France.

Le vent d'est soufflera très fort sur une partie de la Corse-du-Sud, en rafales jusqu'à 100 à 130 km/h, dès dimanche soir et jusqu'en milieu d'après-midi lundi. Sur l'ouest de la Haute-Corse, on pourra également enregistrer de fortes valeurs de 90 à localement 110 km/h. Le vent mollira en fin de journée. Côté ciel, nuages et ondées défileront sur toute l'île.

Des averses sur le pourtour méditerranéen. Sur le reste du pays, le ciel sera fortement voilé, temporairement très nuageux avec des ondées possibles. En matinée, il pleuvra essentiellement sur l'Occitanie, les précipitations seront rares ailleurs. L'après-midi, les ondées deviendront un peu plus fréquentes du Poitou-Charentes et du Limousin jusqu'au Pays de la Loire, la Bretagne et la Basse-Normandie. Les régions méditerranéennes seront également exposées à des pluies ou averses de plus en plus nombreuses et marquées.

Gare au vent sur le sud de PACA. Le vent d'est soufflera assez fort toute la journée sur le sud de PACA, et en particulier sur le sud du Var où l'on prévoit des rafales de 90 à localement 100/110 km/h. Le vent d'Autan restera plus modéré le long de la vallée de Garonne, autour de 50/60 km/h.

Jusqu'à 26 degrés dans le quart nord-est du pays. Côté températures, il fera entre 5 et 11 degrés en général le matin, 10 à 14 sur les plages de Méditerranée. En journée, les maximales seront comprises entre 19 et 24 degrés, avec localement 25/26 en Provence et sur le quart nord-est.

>> Voici la carte météo de lundi :

Carte Météo-France.