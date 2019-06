La météo du lundi 17 juin : plus chaud et bien ensoleillé

Le temps s'annonce plus chaud et bien ensoleillé lundi, selon les prévisions de météo France. De la Bretagne vers les Hauts de France, en passant par la Normandie, le ciel sera en matinée passagèrement nuageux, avec des brumes et localement des brouillards présents en tout début de journée. Partout ailleurs, le soleil brillera assez largement dès le lever du jour. De l’Île-de-France vers les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne, le ciel deviendra variable en fin de matinée, alternant petits cumulus et belles éclaircies.

Sur les Alpes et le Jura, le ciel sera nuageux le matin avec en cours d'après-midi des averses orageuses par endroits. Une cumilification se manifestera aussi Sur les Pyrénées et le relief corse l'après-midi, mais ne donnera que quelques rares averses. En fin d'après-midi, un voile nuageux gagnera la façade atlantique, sans gâcher l'impression de beau temps. Les températures seront en hausse sur l'ensemble du pays, les minimales variant globalement de 9 à 14 degrés, et de 16 à 19 près de la Méditerranée. Pour les maximales, on attend 22 à 27 degrés sur la moitié nord de la France, 19 à 21 près de la Manche et 25 à 30 degrés sur la moitié sud du pays, localement jusqu'à 32/33 en Provence.