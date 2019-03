La météo du lundi 11 mars : instable et venteux

Le temps lundi sera notamment instable sur le Nord-Est et marqué par un vent très fort sur les Alpes et la Corse, selon les prévisions de Météo-France.

De la Normandie et des Hauts-de-France au Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes, les averses défileront dès le matin. Elles s'accompagneront d'un risque de grésil et de coups de tonnerre. Entre les Ardennes, les Vosges et le Jura, elles seront neigeuses à basse altitude, dès 300/400 m et parfois jusqu'en plaine. Sur les Alpes du Nord, la limite pluie-neige s'abaissera aussi jusqu'à 500 m en journée. Ces averses resteront fréquentes jusqu'en milieu d'après-midi sur les régions de l'Est, mais s'espaceront de la Normandie au nord de la Seine.

Des conditions plus agréables dans l'ouest. Sur le quart Sud-Ouest, le ciel sera encombré le matin, avec de rares ondées en plaine, des pluies faibles sur le piémont et un peu de neige à partir de 1000 m sur les Pyrénées. Des éclaircies se développeront sur ces régions l'après-midi. Sur le Massif Central et sur la moitié Nord-Est exposée aux averses, le vent de Nord-Ouest soufflera entre 60 et localement 80 km/h en rafales. Du Poitou-Charentes à la Bretagne, les conditions seront plus agréables, malgré un soleil de plus en plus voilé l'après-midi.

Des rafales de vent qui atteindront les 100 km/h sur le Var. Sur le Sud-Est, le soleil sera plus brillant passé midi. Mais les vents de Nord-Ouest se renforceront rapidement. Ils atteindront 70 à 90 km/h sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, parfois 100 sur le Var. De violentes rafales balayeront également une grande partie du massif alpin et la Corse avec des rafales jusqu'à 100 à 120 km/h.

Jusqu'à 20 degrés sur l'est de la Corse. Les températures seront en baisse. Lundi matin, elles seront entre 2 et 6 degrés en général dans les terres, parfois de petites gelées sur le Nord-Est. En journée, les maximales se limiteront à 8 à 12 degrés sur la moitié Nord-Est. Il fera 12 à 15 de la Bretagne au sud de la Garonne, 15 à 18 autour de la Méditerranée, localement 19/20 sur l'est de la Corse.