La météo du lundi 11 février : amélioration au fil de la journée par l'Ouest

Le temps lundi sera marqué par une amélioration qui se fera sentir par l'ouest et les éclaircies s'élargiront en après-midi sur une large moitié ouest du pays, selon les prévisions de Météo France.

Un temps agité sur les reliefs. On retrouvera, le matin, un temps encore assez agité avec des averses du Sud-Ouest aux régions du Nord et de l'Est, et plus fréquentes entre les Alpes et le Jura ainsi que sur le Nord du pays. Il neigera faiblement vers 700 mètres sur le Massif-Central, 1.000 mètres sur les Pyrénées, et seulement 300-400 mètres sur les Alpes.

Des éclaircies dans l'après-midi. Au fil de la journée, les averses régresseront entre le Massif-Central, le Nord-est et Rhône-Alpes. Elles resteront tout de même assez actives sur Rhône-Alpes et les Alpes. Mais l'amélioration se fera sentir par l'ouest et les éclaircies s'élargiront en fin d'après-midi sur une large moitié ouest du pays. Le vent de nord-ouest maintiendra, en revanche, les nuages et les pluies faibles contre les Pyrénées.

Les régions méditerranéennes, sous l'effet d'une tramontane et mistral soufflant à 70-80 km/h en pointe, garderont des conditions plus ensoleillées, tout juste voilées. Le vent de nord-ouest se fera également sentir en bordure de Manche, avec des rafales pouvant atteindre 70 à 80 km/h.

Pas de température négative. Les températures matinales varieront entre 0 et 5 degrés dans l'intérieur du pays, d'est en ouest, 5 à 8 le long des côtes de Manche et d'Atlantique, et 7 à 10 près de la Méditerranée. Les maximales atteindront 4 à 10 degrés de l'est au Centre et au nord du pays, 9 à 13 degrés sur l'ouest et 13 à 16 degrés sur le Sud-est du pays.