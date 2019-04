La météo du jeudi 4 avril : toujours frais, nuageux voire pluvieux

Le temps jeudi s'annonce toujours frais, selon les prévisions de Météo-France. Sur le flanc Est du pays, après une nuit encore perturbée, avec de bonnes pluies sur le sud-est de PACA, de la neige vers 600 à 1.000 m sur Alpes du Sud, vers 300 à 500 m des Alpes du Nord au Jura et sud de l'Alsace, la tendance sera peu à peu à l'accalmie.

Sur le sud de PACA, des éclaircies se développeront dès le matin avec juste quelques averses possibles sur le relief. Des Alpes jusqu'au Grand-Est, le ciel restera très nuageux durant une bonne partie de la journée, mais les précipitations seront de plus en plus faibles et éparses, avant de cesser en soirée. Sur la Corse par contre, le temps sera plus agité avec des pluies ou averses parfois orageuses et du vent assez fort.

De la pluie à l'Ouest

A l'Ouest, de la Bretagne et la Basse-Normandie jusqu'à l'Aquitaine, là aussi les passages nuageux seront nombreux et donneront des averses fréquentes, parfois orageuses sur les côtes bretonnes. Près de la Manche le vent de sud soufflera assez fort. En soirée une nouvelle perturbation arrivera sur la Bretagne, les pluies seront plus généralisées. Sur le reste du pays, après les grisailles matinales, les nuages encore nombreux donneront quelques averses, mais au fil de l'après-midi les périodes ensoleillées s'imposeront peu à peu. Autour du golfe du Lion le soleil brillera dès le matin sous une tramontane et un mistral modérés.

Les températures minimales baisseront encore un peu avec le retour de gelées dans l'intérieur, sur le quart nord-ouest du pays jusqu'au Massif central, avec -2 à +2 degrés, localement -4, ailleurs il fera 0 à 4 degrés en général, 3 à 8 au bord de la Méditerranée. Les maximales en très légère hausse iront de 8 à 13 degrés, 13 à 17 degrés près de la grande Bleue, 18 à 19 sur l'est de la Corse.