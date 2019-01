La météo du jeudi 3 janvier : un ciel plus clair mais un retour du froid

Les éclaircies s'élargiront et les températures seront en baisse sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Un temps sec et frais. Sur la moitié nord, le temps sera sec mais frais avec un vent de nord-est sensible, surtout près de l'Atlantique. Le ciel sera variable, souvent chargé avec quelques ondées près de la Manche et des frontières. Les trouées seront plus larges l'après-midi sur la Bretagne et les Pays de la Loire.

Un ciel plus clair au sud. Dans le Sud, les éclaircies domineront plus facilement. Le froid sera vif en début de matinée, mais le soleil réchauffera un peu l'atmosphère en journée. Quelques plaques de nuages résisteront sur le Pays basque, le Massif central, la Côte d'Azur et la Corse, ailleurs le bleu s'imposera. Mistral et tramontane faibliront mais atteindront encore 60 à 70 km/h l'après-midi.

Des températures en baisse. Les minimales iront de -4 à 0 degrés en général dans les terres, 1 à 6 près de la mer. Les maximales oscilleront entre 1 à 4 degrés dans le Centre et l'Est, 4 à 8 de la Manche au Sud-Ouest, 9 à 13 degrés sur les régions méditerranéennes.