La météo du jeudi 26 septembre : pluie au nord, mais accalmie au sud

Le temps restera couvert et pluvieux jeudi sur une grande majorité du pays, mais une accalmie s'installera dans le sud, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel sera de plus en plus couvert, au fil des heures, du Poitou au Centre et sur le bassin parisien, après quelques périodes ensoleillées le matin.

Le temps sera maussade et pluvieux dès le matin, sur la Bretagne, les côtes de la Manche et près de la Belgique. L'après-midi, cette perturbation s'étendra entre les Pays de Loire et la frontière belge, tandis que sur la péninsule bretonne et le Cotentin le ciel redeviendra plus variable avec des éclaircies et quelques averses.

Une matinée nuageuse du sud de l'Aquitaine aux régions méditerranéennes

En revanche une accalmie s'installera sur le Sud de la France. Après une matinée souvent nuageuse, du sud de l'Aquitaine aux régions méditerranéennes, le soleil s'imposera dans l'après-midi. Le vent d'ouest sera encore assez fort jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales près du littoral.

Le ciel sera encore un peu pluvieux du reste de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Lorraine, l'Alsace et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce temps s'améliorera l'après-midi avec des éclaircies, excepté sur l'ouest du Massif central, le Jura, en Lorraine et Alsace.

Jusqu'à 29 degrés sur le pourtour méditerranéen

Il fera le matin entre 10 et 16 degrés, 17 à 20 degrés au bord de la Méditerranée. L'après-midi, les températures seront comprises entre 18 et 23 degrés sur la moitié nord, entre 21 et 27 degrés dans le sud, jusqu'à 28 ou 29 sur le pourtour méditerranéen.

