La météo du jeudi 24 février : agité en Corse le matin, plus calme ailleurs

Jeudi, le temps sera agité en Corse, dont les deux départements sont en vigilance orange neige et verglas, selon les prévisions de de Météo France.

Averses nombreuses en Corse. En Corse, le temps restera agité sur l'est de l'île le matin. Les averses seront nombreuses, parfois orageuses et souvent marquées. Il neigera à partir de 400 m, on attend de 5 à 15 cm de 500m à 800m et 20 à 30 cm au-dessus de 1.000m. Les précipitations s'atténueront après la mi-journée sur l'île de beauté.

Encore quelques averses de neige dans le Nord. Le temps se calmera ailleurs, il deviendra plus sec mais restera froid sur l'ensemble du pays. Quelques averses de neige seront encore possibles sur les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne en matinée ; de même sur le Massif central et les Alpes. Il neigera encore sur les Pyrénées le matin dès 200/400m d'altitude. Sur une grande moitié est de la France, le ciel demeurera très nuageux.

Éclaircies avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation. De la Normandie vers l'Aquitaine, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Une nouvelle perturbation abordera le pays par le Nord-ouest, donnant de petites pluies sur la Bretagne et le Cotentin en matinée. L'après-midi sur le Nord-ouest, les pluies progresseront très lentement vers l'est et concerneront la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et le littoral atlantique. En fin d'après-midi, les faibles précipitations arriveront sur les Hauts-de-France, et quelques chutes de neige ou localement des pluies verglaçantes seront possibles sur l'est de la Picardie et les Ardennes.

Ailleurs, le temps se calmera et les averses de neige se raréfieront sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes ; mais le ciel restera bien nuageux, sauf sur le pourtour méditerranéen où les éclaircies seront plus larges. Mistral et tramontane souffleront fortement avec des rafales à 100 km/h, voire 110/120 km/h pour la tramontane.