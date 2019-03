La météo du jeudi 21 mars : nuages au Nord-Ouest, soleil ailleurs

Le temps jeudi sera chargé de nuages au Nord-Ouest tandis que le soleil brillera ailleurs, selon les prévisions de Météo France.

Une journée sous les nuages pour le Nord-Ouest. De la Bretagne et Pays de Loire jusqu'aux Hauts-de-France, la journée débutera sous un ciel gris et bas, avec parfois des brouillards ou un peu de bruine près de la Manche. Au fil de la matinée, entre les Pays de Loire et l'est des Hauts-de-France, la grisaille se désagrégera pour faire place à de belles éclaircies.

En revanche près de la Manche, les nuages resteront nombreux et persisteront l'après-midi. Sur le reste du pays, la journée sera calme sous un soleil toujours très généreux. Le vent de nord-est se renforcera sur la Corse avec des rafales de 60 à 70 km/h.

Des minimales encore fraîches. Les minimales resteront fraîches avec des gelées fréquentes entre -4 et 0 degrés du Nord-Est au Massif central, -1 à +5 degrés ailleurs en général, il fera un peu moins froid avec 3 à 9 degrés sur le Nord-Ouest et sur les régions côtières. Les maximales poursuivront leur hausse, avec 13 à 17 degrés sur l'Hexagone, 18 dans le sud-ouest, 16 à 20 degrés dans le Sud-Est.