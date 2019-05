La météo du jeudi 2 mai : temps instable et passages d'averses

Jeudi, le temps sera instable et marqué par des passages d'averses, selon les prévisions de Météo-France publiées mercredi. Du Limousin aux Alpes et jusqu'en Provence, le temps sera instable avec de nombreuses averses dès le début de journée. Ces ondées prendront un caractère orageux par endroits et s’étendront à la Bourgogne au fil de la matinée, alors qu'elles seront plus faibles dans le Sud-Est.

De la neige sur les Alpes du Nord

Les régions méditerranéennes retrouveront un temps plus calme avec du soleil et un vent d'ouest sensible. Quelques averses résisteront sur le Languedoc. Dans l'après-midi, les régions du Centre-Est à l'Alsace Lorraine conserveront un temps agité avec le passage d'averses orageuses. De la neige tombera à partir de 1.800 m sur les Alpes du Nord.

Jusqu'à 22 degrés dans le Sud-Est

Du Centre à la frontière belge, le ciel restera gris en journée avec quelques ondées le matin, plus fréquentes l'après-midi. Sur la moitié ouest, de belles éclaircies se développeront par moments. Elles seront contrariées par des passages nuageux porteurs d'averses, plus fréquentes sur les Pyrénées. Une nouvelle perturbation arrivera en soirée sur la Bretagne en donnant de faibles pluies. Les minimales seront comprises entre 5 et 10 degrés sur la moitié nord et en Auvergne, 7 à 12 degrés dans le sud. Les maximales seront globalement en baisse avec 13 à 18 degrés en général, jusqu'à 18 à 22 dans le Sud-Est.