La météo du jeudi 18 avril : fortement voilé sur le Sud-Ouest

Le temps jeudi s'annonce fortement voilé sur le Sud-Ouest, selon les prévisions de Météo France.

Des nuages sur le Sud-Ouest. Toute la journée, un épais voile nuageux survolera le Sud-Ouest et maintiendra un ciel bien laiteux. Il laissera échapper quelques gouttes sur les Pyrénées, plus rarement en plaine. De plus, le vent d'Autan continuera de souffler assez fort, entre 70 et 90 km/h en rafales, parfois jusqu'à 100-110 sur le Lauragais et le relief du Tarn. Sur le Roussillon et une partie du Languedoc, les entrées maritimes seront compactes et faiblement pluvieuses le matin. Cette grisaille se morcellera en journée mais se doublera là-aussi d'épais nuages d'altitude.

Un ciel plus lumineux sur le reste de la France. Sur le reste de la moitié ouest jusqu'au Sud-Est, une fois dissipés les rares brouillards matinaux entre le Nord, les Pays-de-la-Loire et l'Île-de-France, le ciel sera plus lumineux, le soleil passagèrement voilé. Des nuages porteurs de quelques averses viendront toutefois recouvrir les Alpes dans l'après-midi. Au nord de la Seine et sur le Nord-Est, le soleil dominera plus facilement.

Des températures douces. Jeudi matin, il fera entre 4 et 8 degrés en général, jusqu'à 9 à 12 sur la façade atlantique, le Sud-Ouest et les plages de Méditerranée. En journée, les thermomètres grimperont souvent entre 19 et 24 degrés.