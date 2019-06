La météo du dimanche 2 juin : de la chaleur mais une dégradation par l'ouest

Le temps dimanche sera marqué par une dégradation par l'ouest, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel sera voilé des pays de Loire à la Bretagne. Les nuages seront plus nombreux sur le Finistère et donneront des pluies faibles en matinée. Le voile nuageux gagnera du terrain au fil des heures et s'étendra de l'Aquitaine à la Normandie en après-midi.

Une journée qui se déroulera sous un beau ciel bleu

Sur le reste du pays, la journée se déroulera majoritairement sous un beau ciel bleu. La dégradation arrivant par l'ouest gagnera les régions du Sud-Ouest à la frontière belge en soirée avec seulement des pluies éparses. Les nuages seront menaçants sur les massifs dès la mi-journée. Ils donneront des averses sur les Alpes, plus marquées sur le sud. Quelques ondées se déclencheront également sur les Pyrénées.

Jusqu'à 33 degrés localement

Les minimales seront comprises entre 10 et 14 degrés sur le Nord-Est, 13 à 17 degrés sur le reste du pays. Les maximales ne dépasseront pas 19 à 24 degrés sur la pointe bretonne, la Manche et 18 à 23 sur le littoral du Languedoc Roussillon et la côte sud aquitaine. Ailleurs les températures resteront chaudes avec 27 à 32 degrés, localement 33 degrés.

>> Voici la carte météo de dimanche :

Carte Météo-France.